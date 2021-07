PlayStation Italia arriva su Twitch, debutto per il nuovo evento?

La divisione italiana di PlayStation ha annunciato l’arrivo del canale ufficiale Twitch. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, dopo un primo teaser lanciato nelle scorse ore e che aveva sollevato alcune indiscrezioni in merito ad un evento estivo del colosso giapponese per l’annuncio di nuovi progetti, complice anche l’assenza all’E3 2021 in prima persona.

SONY DSC

Al momento in cui scriviamo, PlayStation Italia ha annunciato che il suo canale Twitch andrà online il 7 luglio alle ore 18:00. E sono in molti a sostenere che questa mossa potrebbe effettivamente anticipare l’annuncio ufficiale della nuova PSX, ovvero la PlayStation Experience 2021 o comunque un nuovo State of Play. D’altronde il tempismo, effettivamente, appare decisamente strano. Il motivo per cui la divisione italiana di Sony debba aprire un canale Twitch è sicuramente strano ed è una mossa che non si è mai vista prima, considerando che i competitor utilizzano YouTube oppure eventi localizzati direttamente sui loro canali di comunicazioni ufficiali.

Ci sono anche buoni motivi, però, che il canale di PlayStation Italia non sia altro che un nuovo riferimento marketing per il colosso giapponese. Ha perfettamente senso, in un’ottica aziendale, entrare in un mercato come quello di Twitch, soprattutto perché nel nostro paese la console di casa Sony ha sempre riscosso un grande successo e buona parte degli influencer o creatori di contenuti inerenti ai videogiochi ha da sempre giocato su tutte le console, sponsorizzando (di fatto) anche il marchio.

È nato il canale Twitch di PlayStation Italia… Seguite la prima live il 7 luglio dalle ore 18: https://t.co/TqJKv9mZm6 pic.twitter.com/UE4DhnMENH — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 2, 2021

La prima trasmissione del canale Twitch ufficiale di PlayStation Italia andrà in one il 7 luglio 2021. Non sappiamo ancora se sarà una presentazione del progetto oppure la prima trasmissione sarà per davvero un nuovo evento di casa Sony ma il nostro consiglio è ovviamente quello di rimanere sintonizzati su queste pagine: manca davvero pochissimo prima di scoprire cosa ci aspetta sul canale viola della divisione italiana di Sony.