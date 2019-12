PlayStation: Ken Kutaragi ringrazia di cuore i giocatori per i 25 anni di PlayStation

L’ultimo State of Play del 2019 si è concluso solo qualche ora fa ma possiamo tranquillamente affermare che ha soddisfatto le aspettative. Tra qualche voce di corridoio confermata, tipo l’annuncio del Remake di Resident Evil 3 e la presenza di Ghost of Tsushima, e qualche gradita sorpresa come il gameplay trailer di Babylon’s Fall, i venti minuti di trasmissione hanno portato sotto i riflettori molti titoli che arriveranno prossimamente su PlayStation 4.

Alla fine dell’appuntamento Ken Kutaragi, ex presidente e CEO di Sony Computer Entertainment, ha voluto ringraziare in modo molto sentito tutti gli sviluppatori, i giornalisti e, soprattutto, gli appassionati e i videogiocatori per aver contribuito a rendere il marchio PlayStation ciò che è diventato oggi nell’arco dei 25 anni di vita della compagnia.

All’interno del breve video Kutaragi ricorda l’intenzione di Sony di creare una piattaforma di gioco per tutti. Infine il papà di PlayStation ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno contribuito a creare o semplicemente a divertirsi con i giochi PlayStation nel corso degli anni.

Lo State of Play si è infine concluso con un nuovo teaser di Ghost of Tsushima, il nuovo attesissimo gioco di Sucker Punch, che rimanda gli appassionati ad aspettare i prossimi The Game Awards che prenderanno il via giovedì 12 dicembre, dove verrà mostrato molto di più della nuova esclusiva PlayStation 4. Cosa pensate delle parole di Ken Kutaragi? Siete stati sorpresi nel vedere la sua apparizione durante lo State of Play?