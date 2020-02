PlayStation è la preferita dei Millenial, Xbox dalla Gen Z!

Qual è il brand più amato? Ma sopratutto, chi sono le persone che amano maggiormente un certo brand? La risposta a questo domanda arriva da MBLM che ha creato il “Brand Intimacy Study”. Per iniziare, i soggetti sono stati i Millenial (ovvero nati tra il 1981 e il 1996) e la Gen Z (1995 – 2012. sì, le due fasce si sovrappongono: è stata una scelta di MBLM). Ecco chi ha vinto tra PlayStation e Xbox.

I millenial hanno preferito PlayStation, ponendo Xbox al nono posto e Nintendo al decimo. Una differenza netta, sopratutto considerando che con la Gen Z il marchio videoludico di Microsoft conquista la prima posizione. Notiamo inoltre che non si parla di “Sony” e “Microsoft”, ma proprio di “PlayStation” e “Xbox”. In totale, sono stati presi in considerazione 56.000 possibili brand e i vincitori sono proprio questi due. Inoltre, parliamo di ogni tipologia di brand, non solo quelli videoludici.

Ecco la Top 10 completa dei Millenial:

PlayStation

Amazon

Target

Disney

Ford

Jeep

Apple

YouTube

Xbox

Nintendo

Sono quindi i brand videoludici quelli preferiti dalle persone nate tra il 1981 e il 1992. La domanda quindi è: come hanno fatto dei marchi di videogame a superare tutti gli altri? Una risposta molto semplice è che le console ci fanno divertire per varie ore alla settimana e, , almeno negli ultimi anni, non hanno fatto nulla di controverso o di “sbagliato”. Pensiamo a uno sviluppatore: il pubblico potrebbe adirarsi per la scelta di usare delle microtransazioni o di rilasciare un gioco pieno di bug. Una console, invece, più difficilmente “sbaglia”. Inoltre, siamo ormai alla fine dell’attuale generazione, quindi tutti hanno già deciso quella che preferiscono.

Interessante anche il fatto che i più giovani hanno preferito Xbox. Senza maggiori informazioni (il report completo uscirà il 14 febbraio, per ora si tratta solo di una presentazione preliminare) è difficile riuscire a trarre una conclusione. È possibile che alcuni abbiamo optato per Microsoft dopo l’acquisizione di Minecraft? Si tratta dopotutto di un titolo amatissimo dai più giovani negli ultimi anni.