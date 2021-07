Playstation Network e account violati, Sony consiglia l’autenticazione a due fattori

Siamo sempre alle solite con queste notizie. Sembra che le violazioni degli account sia ormai una questione quasi settimanale delle piattaforme online. Sempre più persone infatti si ritrovano con account cancellati o bannati perché qualcuno ne ha fatto un utilizzo sbagliato. Oggi invece sembra che tocchi a Sony avvisare i suoi utenti che in seguito ad alcune segnalazioni che sono arrivate tramite Twitter, si è accorta di un’ingente perdita di dati relativa principalmente ad account giapponesi del playstation network.

Playstation

Ovviamente l’azienda giapponese non ha perso tempo per diffondere un messaggio unico rivolto a tutti gli utenti del servizio. L’unico modo per poter evitare che ciò accada è quello di abilitare l’autenticazione a due fattori e ovviamente fare attenzione a quali siti si da accesso alle proprie credenziali. I report di violazione degli account però è aumentata nel corso delle ore, e in Giappone ovviamente si è corso ai ripari.

Detto questo, vi lasciamo anche ad un video nel quale viene spiegato come è possibile attivare questa funzione sulla propria Playstation. Vi consigliamo caldamente di farlo, soprattutto se avete collegato metodi di pagamento o se avete anche altri acccount collegati alla console. Soprattutto in questi tempi è sempre meglio provvedere con tutte le tipologie di “sicurezza” che è possibile attivare.

L’autenticazione a due fattori ovviamente non è infallibile, e fate sempre attenzione a cosa utilizzate con il vostro smartphone. La PS5 è una console che sembra non voler tornare ai ritmi di vendita normali, ma questa mattina era tornata disponibile su Amazon, e sembra che la cosa possa proseguire per i prossimi giorni. Quindi, state attenti e attivate in ogni vostro account tutti i tipi di sicurezza che è possibile utilizzare al giorno d’oggi.