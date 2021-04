PlayStation Network è down, cosa sta succedendo? [AGGIORNATA]

Aggiornamento dell’1:42

La situazione sembra essere tornata rapidamente alla normalità.

Notizia originale

Se non riuscite a connettervi al PlayStation Network dalle 23.47, della sera del 27 Aprile, non disperate! In questo momento il servizio risulta non disponibile in numerosi paesi europei. La pagina ufficiale di Sony dedicata allo stato del PlayStation Network, infatti, conferma la presenza di un malfunzionamento su tutti i servizi relativi al PSN (PlayStation Video, PlayStation Store, PlayStation Now, possibilità di giocare online e tutte le funzioni dedicate alla gestione dell’account).

“Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente.”

Questo il sibillino messaggio a cui siamo oramai abituati da diversi anni che, purtroppo, ci informa solamente dell’attuale presa di coscienza da parte dell’azienda in merito ai disservizi del PlayStation Network. Un messaggio che, allo stesso tempo, ci informa silenziosamente sul fatto che tutte le operazioni per ripristinare il servizio in tempi celeri, sono al momento in corso.

Una brutta notizia che ha già invaso la rete con l’hashtag #PSNdown e che fra meme della tipologia più varia, uniti ai classici messaggi di indignazione da parte degli utenti più iracondi, ci racconta che al momento le piattaforme coinvolte sono: PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PS Vita, i servizi associati all’ app per dispositivi mobile e, ovviamente, il sito ufficiale.

Il nostro consiglio è quello di mantenervi aggiornati tramite la pagina ufficiale del PlayStation Network per conoscere in tempo reale quando rientrerà il malfunzionamento, con buona pace della vostra nottata all’insegna del gaming più sfrenato. Speriamo che tutto ritorni alla normalità il prima possibile, considerando l’imminente lancio di Returnal, la prossima demo dedicata a Resident Evil Village e i potenziali pre-order che potrebbe innescare lo State Of Play previsto giovedì sera, che vi ricordiamo sarà interamente dedicato al gameplay de prossimo Ratchet And Clank Rift Apart.