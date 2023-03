Dopo aver passato diversi anni come presidente dei Sony Interactive Enterainmentr Worldwide Studios, Shuei Yoshida oggi ha deciso di vivere da vicino tutto il sottobosco fatto di videogiochi indipendenti. Non è la prima volta che Yoshida pone l’accento sulle opere di studi più piccolini e sconosciuti, e proprio durante la recente cerimonia dei BAFTA, ha parlato dell’approccio di PlayStation nei confronti del mondo indie, e di come sia sempre più aperto a tutti.

Durante l’occasione, la redazione di gameindustry ha parlato proprio con Shuei Yoshida, il quale ha svelato alcuni retroscena interessanti sulla sua filosofia verso i progetti indie. “Il momento più importante per me è stato quando è uscito Journey. L’impatto che il gioco ha avuto sulle persone che lo hanno giocato, la reazione emotiva che il gioco ha creato; quasi a consolare le persone che avevano perso i propri cari. Giocando, puoi riflettere sulle persone che amavi, la loro vita e la loro morte”, ha dichiarato Yoshida citando uno dei suoi momenti e giochi preferiti.

Per quanto riguarda la situazione attuale in PlayStation, Yoshida ha dichiarato quanto segue: “Stiamo cercando di cambiare la percezione per quanto riguarda la sfida dello sviluppo e della pubblicazione dei giochi su PlayStation. È una sfida di comunicazione su cui abbiamo lavorato. Abbiamo fatto tournée partecipando a conferenze, eventi e presentazioni; portando ul messaggio di apertura totale agli sviluppatori che vogliono portare i loro giochi su PlayStation”.

È chiaro che in questi ultimi anni PlayStation sia stata molto vicina al mondo indie, creando anche una serie di comunicazioni ad hoc sui prodotti più piccoli in uscita sulle proprie piattaforme tramite gli State of Play e sul PlayStation Blog.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.