Se pensavate che i maggiori brand di PlayStation fossero frutto della creatività degli studi di sviluppo e dei loro sviluppatori, siete in torto. Già, perché secondo Sony in realtà giochi del calibro di Call of Duty, Horizon, The Last of Us e molti altri non sarebbero stati sviluppati senza… Call of Duty. La dichiarazione del colosso nipponico è contenuta in una dichiarazione della CMA, l’antitrust inglese, in merito all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

In realtà, nella dichiarazione Sony non fa riferimento a nessun tipo di titolo nello specifico, ma si limita a dichiarare come Call of Duty vesta una posizione strategica su console. Senza i ricavi della sua IP, Sony non potrebbe finanziare ad alto livello tutti i suoi studi di sviluppo interni. Si tratta sicuramente di un ragionamento interessante, ma che con molta probabilità non rispecchia (almeno parzialmente) il vero.

Se è vero che Call of Duty è in grado di macinare miliardi di Dollari di entrate, è anche vero però che PlayStation può vantare sul maggior numero di esclusive vendute. Se pensiamo per esempio a Marvel’s Spider-Man, il gioco di Insomniac Games ha venduto più di 30 milioni di copie. Un numero veramente difficile da replicare e che dubitiamo fortemente che senza Call of Duty non potesse essere sviluppato. Sony ha sicuramente a disposizione ben più denaro di quello generato dalle vendite di CoD e può tranquillamente permettersi di finanziare più e più progetti, soprattutto dall’alto della sua posizione.

In CMA phase 1 responses, Sony makes an interesting claim that third-party franchises like Call of Duty inadvertently help fund first-party games development, implying that without hits like CoD, Sony may not be able to serve up high-profile 1P games. pic.twitter.com/Osy2wZSSc5 — Derek Strickland (@DeekeTweak) February 27, 2023

Le preoccupazioni di Sony sulla possibile perdita di Call of Duty sono più che legittime, ma arrivare ad affidare all’IP di Activision il futuro di PlayStation è veramente un po’ troppo estremo. Sicuramente la dichiarazione ha perfettamente senso in un ambito di tutela dei propri interessi, ma non rispecchia ovviamente la verità.

