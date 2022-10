Ottobre 2022 si è chiuso con due esclusive PlayStation arrivate su PC, ovvero Unhcarted 4 e Sackboy: Una grande Avventura. Due giochi che però non hanno saputo convincere i giocatori Steam ed Epic Games, con medie di utenti attivi (e che di conseguenza hanno acquistato idue titoli) decisamente sotto la media. A differenza di Marvel’s Spider-Man e God of War, per esempio, i due giochi hanno potuto contare su qualche centinaio di giocatori rispetto ai numeri che tutti un po’ si aspettavano.

Quali sono le cause di questi flop? Difficile dirlo con certezza, ma possiamo provare a tracciare qualche ipotesi. Per Uncharted, in realtà, il motivo potrebbe essere decisamente semplice: portare la saga dal quarto capitolo invece che dai primi tre potrebbe aver creato una sorta di barriera psicologica. Per Sackboy, invece, le cose potrebbero essere decisamente più complesse. Tutti però convergono su un unico punto: il marketing.

In occasione del lancio di God of War e Marvel’s Spider-Man su PC, infatti, PlayStation aveva dato il via a una strategia di marketing coerente e coesa tra tutte le divisioni. Con Uncharted 4 e Sackboy: A Big Adventure, invece, abbiamo assistito a un lancio passato quasi del tutto inosservato, senza grandi comunicati stampa e senza ospitate sul blog ufficiale della società. Insomma, una strategia completamente diversa rispetto al passato, che potrebbe aver minato le performance dei due titoli. Altri errori potrebbero ritrovarsi nella scelta dei prezzi, forse fin troppo alti per giochi che alla fine sono decisamente vecchi per motivi anagrafici e per i miglioramenti tecnici apportati.

Da PlayStation su PC ci aspettiamo grandi cose, inutile negarlo. E siamo abbastanza certi che The Last of Us Parte 1 riceverà tutta l’attenzione che merita. Il problema è capire se per il colosso giapponese, il suo catalogo sia composto da giochi di Serie A e di Serie B e al momento questi numeri non giovano nel smentire questa ipotesi.