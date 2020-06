PlayStation Now, ecco i nuovi giochi di giugno

Sony ha appena annunciato i nuovi titoli PlayStation Now che entreranno nel servizio durante questo mese. Abbiamo diverse sorprese e giochi molto interessanti, ragion per cui potreste pensare di abbonarvi al servizio o quantomeno provarlo per la prima volta.

Tra le aggiunge segnaliamo il capolavoro di Arkane, Dishonored 2, l’ultimo capitolo della saga di Metro, Metro Exodus e Nascar Heat 4. Dishonored 2 è il seguito dell’acclamato Dishonored, un Action con qualche caratteristica da gioco di ruolo, che vi immergerà in un mondo governato da una temibile spodestratrice. Il titolo punta tantissimo su meccaniche stealth e sulle abilità sbloccabili, permettendovi di superare i livelli in maniera sempre diversa. Metro Exodus è invece l’ultimo capitolo della trilogia dedicata alla serie letteraria di Dmitrij Alekseevič Gluchovskij. Si tratta di uno sparatutto in prima persona con aree esplorabili e missioni secondarie; non parliamo di un vero e proprio open world, ma di un titolo sandbox dove la parte narrativa è fondamentale nei meccanismi del gioco.

Per chi non lo conoscesse, PlayStation Now è un servizio in abbonamento di PlayStation. Ad un prezzo di 10 euro al mese potete scaricare o giocare in streaming centinaia di giochi sulla vostra PlayStation 4 o addirittura giocare su PC sfruttando, appunto, il Game Streaming. Ogni mese vengono aggiunti titoli e rimossi altri in maniera simile a quanto visto già sul concorrente Xbox Game Pass di Microsoft.

A giugno, come abbiamo già visto, entreranno una serie di titoli decisamente importanti, ma bisogna sottolineare che già negli scorsi mesi abbiamo visto entrate di tutto rispetto come Control, Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 e Get Even. Il nostro consiglio è quello di provare questo servizio, sia mai che possiate trovare qualche gioco da provare in maniera facile e veloce con lo streaming, magari un gioco che non pensavate di acquistare e che invece vi potrebbe sorprendere.