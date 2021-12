PlayStation Now poteva arrivare su iOS e Android: occasione persa?

Stando a quanto riportato da alcuni documenti presentati durante il processo Apple vs Epic Games, Sony aveva pensato di portare il PlayStation Now su Android e iOS. A svelare i contenuti dei documenti un insider che ne ha avuto accesso e li ha svelati in esclusiva a The Verge.

Andiamo con ordine: i documenti vennero presentati al processo da parte di Apple e dimostrano come Sony nel 2017 stesse pensando di portare PlayStation Now su dispositivi iOS e Android. Il progetto avrebbe dovuto vedere la luce probabilmente nel corso dell’anno successivo, ma il progetto venne tagliato poco prima dell’annuncio ufficiale, in favore di PlayStation 4 e PC Windows, lasciando dunque la casa di Cupertino scoperta dal servizio che permette la riproduzione in streaming di una selezione di giochi.

I documenti di Apple provano come un insider della società avesse acquisito le informazioni. All’epoca si parla di un’estensione mobile del progetto, destinato agli utenti PlayStation, per poter giocare in streaming una libreria di oltre 450 giochi PS3. I titoli PS4, invece, sarebbero arrivati solamente successivamente, a dimostrazione di come la strategia non fosse ancora ben delineata. Curiosità: l’arrivo di PlayStation Now su iOS avrebbe anticipato di qualche mese Apple Arcade, il servizio in abbonamento per giocare ad una selezione di titoli mobile (e non solo) sui device dell’azienda di Cupertino.

A conti fatti, con l’espansione di Xbox verso il cloud, possiamo quasi credere che PlayStation Now su mobile sia stata un’occasione persa. Sony avrebbe potuto espandersi e anticipare di molto le mosse dei due colossi tech statunitensi, riuscendo ad anticipare soprattutto la casa di Redmond, che solamente da un anno a questa parte è riuscita nell’intento di lanciare il servizio di cloud gaming anche sui device iOS e Android. Chissà che in futuro, magari sotto la guida di Jim Ryan, non si possa pensare ad un eventuale novità in merito.