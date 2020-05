PlayStation Now: ufficiali i nuovi giochi di maggio 2020

Direttamente dalla pagine del PlayStation Blog Sony ha annunciato quali sono i giochi che entrano a far parte del catalogo PlayStation Now, il servizio online che permette di giocare in streaming o scaricare una grande quantità di titoli.

Rainbow Six Siege, The Evil Within 2, and Get Even join the PS Now lineup this month: https://t.co/eKp4JKkZtQ pic.twitter.com/N0zAXB7Hmx — PlayStation (@PlayStation) May 5, 2020

Dopo i rumors dei giorni scorsi, Sony ha ufficializzato che i giochi in questione sono proprio The Evil Within 2, Rainbow Six Seige e Get Even.

The Evil Within 2 è il sequel della prima avventura pubblicata da Bethesda e creata da Shinji Mikami. In questa nuova iterazione il detective Castellanos dovrà tornare a fronteggiare le oscure minacce del mondo di gioco, che questa volta assume una struttura leggermente più open world.

Get Even invece è una produzione sci-fi che si ispira ai generi del thriller e dell’horror, mescolando il tutto con un comparto tecnico estremamente realistico ed accattivante.

Rainbow Six Siege invece è il famoso e riuscito TPS competitivo sviluppato da Ubisoft. Oggi il titolo conta una community sconfinata, cresciuta vertiginosamente di mese in mese. Qualora non l’abbiate ancora provato, questa è sicuramente un’occasione da non perdere.