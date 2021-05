Playstation, numerose esclusive pronte a sbarcare su Steam

Su Steam è comparsa da qualche settimana la pagina dedicata ai giochi PlayStation. Pubblicata prima in fase beta, quindi senza loghi né descrizione, oggi si è aggiornata includendo alcune delle release dei giochi made in Sony già presenti sul servizio Valve ma c’è ovviamente dell’altro. Oltre alle descrizioni e alla messa in primo piano di Days Gone, ultima ex esclusiva del colosso giapponese, l’elenco dei giochi presenti riporta un numero molto, molto alto.

La tab Informazioni (o About, se utilizzate Steam in inglese) presente nelle pagina curatore di PlayStation infatti riporta ben 41 titoli pubblicati o meglio presenti nel database del servizio Valve. In realtà giochi sono molto meno, circa 24 ore tra release ufficiali di giochi e DLC, ovvero contenuti aggiuntivi. Questo ha portato la rete a fare un po’ di speculazioni in merito. Tra cui ovviamente la possibilità di vedere alcuni giochi esclusivi della oramai “old gen” di casa Sony in arrivo su PC ma ancora non annunciati.

Si sprecano ovviamente le ipotesi dei giocatori in merito. In molti sono convinti che quei 41 giochi listati nascondendo ovviamente esclusive di peso di casa PlayStation. Qualche esempio? Tra i titoli più quotati per l’arrivo su PC in tantissimi premono su Bloodborne, che su hardware nativo girava a 30 frame al secondo, un ostacolo non da poco considernando la natura del gioco. Altri puntano il dito invece sui franchise di The Last of Us e Uncharted. Una piccola speranza anche per Dreams? La natura da editor lo porterebbe a trovarsi molto bene con mouse e tastiera.

Resta infine la possibilità dell’errore. Non è escluso ovviamente che quel “41” non sia di base un semplice refuso. Difficile ovviamente ma al momento è necessario valutare qualsiasi tipo di ipotesi. PlayStation ha comunque cambiato il suo approccio al mondo del gaming e in futuro altre esclusive, come già dichiarato dalla nuova dirigenza Sony. Non ci resta dunque che attendere eventuali annunci ufficiali in merito, che vi riporteremo non appena saranno disponibili.