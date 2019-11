PlayStation, Sony registra il brevetto di un nuovo modello di cartuccia

Sony ha registrato in Brasile il brevetto di una cartuccia PlayStation. La fonte di questa indiscrezione si è rivelata estremamente affidabile in passato.

Il brevetto di una cartuccia con marchio PlayStation è stato registrato da Sony Interactive Entertainment nel corso di quest’anno presso l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) del Brasile. A rivelare l’indiscrezione è il sito olandese LetsGoDigital dal quale sono anche tratte le immagini che trovate in questo articolo.

Il design di questa cartuccia PlayStation è stato realizzato da Yujin Morisawa, Senior Art Director in servizio al Corporate Design Center di Sony Interactive Entertainment e responsabile di tutti i prodotti associati al marchio. Nel corso della sua carriera lunga 15 anni presso Sony, Yujin Morisawa ha progettato prodotti per diversi settori, incluso quello dell’elettronica. La notizia è ovviamente da prendere con cautela ma ci sono molti elementi che permettono di considerare la fonte delle indiscrezioni estremamente affidabile.

Tutti i dettagli che negli ultimi mesi abbiamo saputo in anticipo sul kit di sviluppo di PlayStation 5 e che si sono rivelati assolutamente veri sono arrivati attraverso gli stessi canali: in tutti i casi il brevetto era stato progettato da Morisawa, registrato presso l’INPI e successivamente scovato dal sito LetsGoDigital.

Di certo questo nuovo brevetto permette di avanzare le ipotesi più diverse. Uno standard del genere è ovviamente al giorno d’oggi assolutamente inadeguato a contenere i giochi per una console casalinga come PlayStation 5 e nel passato della console Sony le uniche periferiche che si avvicinano molto lontanamente a una cartuccia sono le ormai obsolete Memory Card. Associando però il termine cartuccia a PlayStation viene in mente subito qualcos’altro, ovvero PSP o PS Vita. La multinazionale giapponese ha sempre smentito di stare lavorando a una nuova console portatile anche se non è detto che nel frattempo possa aver cambiato idea. Ovviamente anche l’ipotesi PlayStation 5 non è da escludere del tutto dato che la cartuccia potrebbe avere un uso che al momento non è possibile prevedere.