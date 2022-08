L’estate di PlayStation non è stata particolarmente calda e ricca di nuove uscite, ma questo ha permesso ai tantissimi possessori di PS4 e PS5 di andare a recuperare uno o più titoli meno recenti. In tutto questo la stessa Sony viene incontro ai propri utenti proponendo tutta una serie di sconti inerenti ai prodotti presenti nello store digitale delle proprie piattaforme. Scopriamo insieme, quindi, quali sono i giochi compresi nella nuova ondata di sconti già presente sul PS Store.

Proprio in questi giorni, Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare che, a partire da oggi mercoledì 3 agosto 2022, inizia la seconda ondata di Sconti Estivi su PlayStation Store. Questi nuovi saldi si portano dietro tutta una serie di promozioni su tantissimi titoli per le console PS4 e PS5. Questa è un’ottima occasione per mettere le mani su alcune delle più recenti esclusive Sony a prezzi ribassati.

Oltre al titolo di lancio di PS5 Marvel’s Spider-Man Miles Morales, in questa nuova ondata di sconti si possono acquistare dei titoli molto recenti che hanno fatto parlare molto di loro per tutta la durata della prima metà del 2022. Tra questi giochi troviamo Dying Light 2 Stay Human, ma anche due delle più attese esclusive PlayStation come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Vediamo alcuni esempi di giochi in offerta, fino al 17 agosto:

Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di €59.99 , invece di €79.99;

, invece di €79.99; Gran Turismo 7 (PS5) al prezzo consigliato di €59.99 , invece di €79.99;

, invece di €79.99; Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS4 e PS5) al prezzo consigliato di €39.59 , invece di €59.99;

, invece di €59.99; Dying Light 2 Stay Human (PS4 e PS5) al prezzo consigliato di €46.89, invece di €69.99.

Ma gli sconti estivi non si limitano a questi soli quattro giochi, e per scoprire tutte le nuove offerte estivi di PlayStation vi basterà consultare la pagina ufficiale del PS Store cliccando a questo indirizzo.