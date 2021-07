PlayStation, per Jim Ryan i rinvii sono necessari per la qualità

Jim Ryan, CEO di PlayStation, si allinea alla filosofia Nintendo per quanto riguarda i rinvii dei giochi, riprendendo un po’ la solita citazione di Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario: “un gioco rinviato è eventualmente un bene, ma un gioco finito in fretta è sempre un male“.

Già prima della pandemia assistevamo spesso a rinvii e ritardi, perché in fin dei conti creare videogiochi vuol dire pur sempre sviluppare nel tempo un progetto, e a volte alcune cose possono andare male e richiedere più tempo del previsto. Ma dal 2020 sembra che i ritardi siano il leit motif dell’industria dei videogiochi, a causa, purtroppo, del distanziamento sociale che costringe gli sviluppatori a lavorare a rilento.

A proposito di God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon: Forbidden West, titoli attesi su PlayStation che sono stati posticipati al 2022, Jim Ryan ha parlato con la rivista TMT Post allineandosi alla filosofia Nintendo riguardo la qualità dei giochi, affermando che Sony preferisce aggiungere più tempo allo sviluppo dei videogiochi, se necessario, così da poter presentare la miglior versione possibile del prodotto finito.

“È meglio aspettare e avere un grande gioco che avere fretta e avere un gioco che è ‘ok’ o abbastanza buono. I giocatori ricordano solo i giochi migliori piuttosto che quelli ‘ok’. Se si tratta di un gioco migliore, i giocatori potrebbero volere un sequel, e vorranno anche comprare un sequel, ma nessuno si preoccupa veramente di un gioco che è solo ‘ok’. Naturalmente, a causa di considerazioni economiche e di portfolio, daremo anche pressioni agli studi per consegnare un certo prodotto nei tempi previsti. Ma, in generale, non vogliamo che i prodotti siano ‘ok’, vogliamo il meglio.”

Speriamo che sempre più aziende legate al mondo dei videogiochi sposino questa filosofia, in modo da non ritrovarci mai più situazioni alla No Man’s Sky o alla Cyberpunk 2077, per ricordare un momento i flop più eclatanti.