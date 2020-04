PlayStation Plus: oggi ci sarà l’annuncio ufficiale dei giochi gratis di Aprile 2020?

Sony Interactive Entertainment, settimana scorsa, ha svelato per errore i nuovi giochi del PlayStation Plus di Aprile 2020, pubblicando un video sul canale ufficiale YouTube PlayStation Access, che rapidamente è stato poi rimosso.

A distanza di una settimana dalla famosa pubblicazione del leak, oggi ci sarà molto probabilmente l’annuncio ufficiale sui nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo del Plus. Solitamente l’annuncio avviene il mercoledì precedente al primo martedì del mese; in ogni caso l’annuncio è previsto con molta probabilità per oggi pomeriggio alle 17:30, mentre i giochi gratuiti saranno poi disponibili per il download il 7 di aprile.

Purtroppo non sappiamo se Sony deciderà di mantenere la nella stessa lineup i giochi del PlayStation Plus trapelati la settimana scorsa o se ne inserirà di nuovi. Nel primo caso i titoli usciti per errore erano Uncharted 4: Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0. Da notare che il leak trapelato sul canale YouTube di PlayStation Access era riferito al Regno Unito, quindi non è da escludere che i giochi nel Nord America e in Europa possano essere differenti. Ad ogni modo è lecito attendere l’annuncio di oggi pomeriggio per scoprire se ci saranno delle sorprese.

In ogni caso, bisogna tenere conto che la lineup del PlayStation Plus con Uncharted 4 e DiRT Rally 2.0 riguarda due titoli di grande auspicio. Per chi amante del genere action-adventure, quale occasione migliore per recuperare l’ultima fatica di Naughty Dog e di poter vivere in prima persona le gesta del famoso cercatore di tesori Nathan Drake, mentre chi vorrà cimentarsi alla guida su strada asfaltate e in panorami ricchi di vegetazione allora DiRT Rally 2.0 è il titolo che farà al caso vostro.

Appuntamento alle ore 17:30 per scoprire quali saranno i nuovi giochi gratuiti del PlayStation Plus di aprile.