PlayStation Plus aprile 2019: i giochi gratis per PS4

Sono stati finalmente svelati i nuovi giochi di PlayStation Plus per aprile 2019: scopriamoli insieme nel nostro articolo dedicato.

Tramite le pagine del PlayStation Blog americano, scopriamo quali sono i nuovi giochi gratis inclusi nel nostro abbonamento PlayStation Plus per aprile 2019. Come già sappiamo, dallo scorso mese Sony Interactive Entertainment ha eliminato i titoli in versione PlayStation 3 e PlayStation Vita: una mossa comprensibile, visto il totale abbandono delle due piattaforme da parte del colosso giapponese; purtroppo questo non è stato equilibrato dall’arrivo di più giochi in formato PlayStation 4. Ora, però, pensiamo solo a ciò che potremo giocare gratuitamente a partire dal 2 aprile 2019. I titoli disponibili nell’abbonamento sono The Surge e Conan Exiles.

Il primo è un souls-like sviluppato da Deck 13 Interactive i quali, insieme a City Interactive, hanno creato anche Lord of the Fallen, anch’esso un souls-like. The Surge ci mette nei panni di un uomo al primo giorno di lavoro in una grande fabbrica tecnologicamente all’avanguardia. I motivi per i quali abbiamo iniziato a lavorare lì sono ovvi: costretti su una sedia a rotelle (per cause sconosciute) la fabbrica ci ha promesso l’utilizzo di un esoscheletro, fondamentale per i lavori, che ci avrebbe donato nuovamente la capacità di camminare. Questo è quello che otteniamo, ma al tempo stesso ci ritroviamo in una fabbrica completamente distrutta, con lavoratori impazziti e macchine ribelli. Il nostro compito è farci largo tra nemici comuni e boss.

Conan Exiles, invece, è un survival online nel quale esplori le terre di Conan il barbaro. All’interno di un grande mondo sandbox dovremo costruirci una casa e, se siamo abbastanza abili, un regno col quale dominare i nemici. Il gioco, su PC, è stato per lungo tempo in Accesso Anticipato per poi arrivare in forma completa, convincendo i giocatori.

Diteci, cosa ne pensate delle due nuove proposte per PlayStation Plus? Vi interessano, oppure preferite dedicarvi alle proposte del Games with Gold?