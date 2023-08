In un annuncio ufficiale rilasciato oggi, Sony Interactive Entertainment ha comunicato l’intenzione di aumentare i prezzi delle sottoscrizioni di PlayStation Plus con durata di 12 mesi a livello globale. Questo, a partire dal 6 settembre. Tale adeguamento tariffario è stato giustificato come necessario per garantire un continuo apporto di giochi di alta qualità e benefici aggiuntivi al servizio di sottoscrizione PlayStation Plus.

Di seguito sono riportati i nuovi prezzi per i piani di sottoscrizione PlayStation Plus della durata di 12 mesi:

PlayStation Plus Essential 12 mesi

79,99 USD | 71,99 Euro (prima 59,99 euro) | 59,99 GBP | 6.800 Yen

PlayStation Plus Extra 12 mesi

134,99 USD | 125,99 Euro | 99,99 GBP | 11.700 Yen

PlayStation Plus Premium 12 mesi

159,99 USD | 151,99 Euro | 119,99 GBP | 13.900 Yen

Tuttavia, è stato sottolineato che anche con l’aumento dei prezzi, le sottoscrizioni di 12 mesi rimarranno a un prezzo scontato rispetto all’acquisto di sottoscrizioni di 1 o 3 mesi per un periodo di 12 mesi.

Per i clienti attualmente sottoscritti al piano da 12 mesi, l’aumento di prezzo entrerà in vigore solo alla data di rinnovo successiva. Tuttavia, qualsiasi modifica alla sottoscrizione effettuata il 6 settembre o successivamente, come passaggi a piani superiori o inferiori o l’acquisto di tempo aggiuntivo, comporterà l’aggiornamento del piano riflettendo i nuovi prezzi. I sottoscrittori hanno la possibilità di modificare o annullare la loro sottoscrizione in qualsiasi momento, con ulteriori dettagli disponibili sul sito ufficiale.

Sony ha assicurato che i sottoscrittori attuali verranno informati di questi cambiamenti tramite email e che ulteriori dettagli saranno forniti sul loro sito web a breve.

Una notizia che certamente non farà felice i possessori PlayStation e comunque i giocatori in generale, anche considerando il recente aumento di prezzi degli abbonamenti Xbox Game Pass e Xbox Series X|S.