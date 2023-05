PlayStation ha appena annunciato i giochi mensili di PlayStation Plus (Essentials) per il mese di giugno. I membri di PlayStation Plus avranno accesso ai seguenti giochi: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi. Questi titoli saranno disponibili dal martedì 6 giugno al lunedì 3 luglio (e avete tempo fino a fine mese per scaricare quelli del mese precedente: Grid Legends, Chivalry 2 e Descenders).

Ecco le descrizioni dei giochi:

NBA 2K23 | PS4, PS5: NBA 2K23, oltre a offrire una grafica ulteriormente aggiornata, propone anche roster aggiornati e squadre storiche. Questo titolo di simulazione sportiva offre un’esperienza di gioco fortemente improntata sul realismo. Potrete gareggiare con le vostre squadre e stelle preferite dell’NBA e della WNBA. Per i più competitivi potrete videogiocare online con altri player da tutto il mondo con l’immancabile MyTEAM. Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5: In questo sequel di simulazione gestionale del 2018 di Frontier, Jurassic World Evolution 2, avrete l’opportunità di costruire il vostro Jurassic Park per dinosauri e visitatori. Ben quattro modalità di gioco e una vasta gamma di dinosauri. Il gioco è dotato anche di un comparto narrativo originale ambientato dopo gli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom. Trek to Yomi | PS4, PS5: Trek to Yomi è un videogioco di azione-avventura cinematografica ultra-stilizzata che racconta la coinvolgente storia di Hiroki nella sua lotta contro le forze del male. Dovrete vivere il suo eroico ritorno al suo villaggio d’origine per mantenere la promessa non mantenuta di salvare le persone che aveva giurato di proteggere. Come discepolo del suo Maestro morente, il giovane spadaccino ha infatti giurato di proteggere la sua città e le persone amate da ogni minaccia. Affrontando tragedia e obblighi, il samurai solitario dovrà viaggiare oltre la vita e la morte per confrontarsi con sé stesso e decidere il proprio destino.

Inoltre, ricordiamo agli utenti di PlayStation Plus che l’ultima possibilità di scaricare i giochi del mese di maggio, ovvero GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders, è fino a martedì 6 giugno. Assicurati di aggiungerli alla tua libreria di giochi se non l’hai ancora fatto.