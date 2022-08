Sony ha annunciato che tutti i giochi multiplayer online per PS4 e PS5 saranno gratuiti il ​​prossimo fine settimana. La promozione sul PlayStation Plus sarà valida dal 27 al 28 agosto. Ad annunciarlo è la stessa azienda tramite un tweet sull’account dedicato alle proprie console.

Normalmente, per giocare alla maggior parte dei giochi online è, infatti, richiesto un abbonamento a PlayStation Plus, ma non sarà così nel prossimo fine settimana. Non è la prima volta che Sony organizza questo genere di eventi gratuiti. Certo, il fatto che questa iniziativa arrivi quasi in contemporanea alla recente causa da cinque miliardi di dollari non è una grande pubblicità. L’azienda giapponese, infatti, è stata recentemente accusata di aver “derubato” i giocatori vendendo i titoli sul proprio store a prezzi decisamente maggiorati rispetto al loro valore effettivo di mercato. Tutto ciò, in ogni caso, non ha ancora portato ad alcun esito e deriva da una class action che riporta un totale di circa nove milioni di giocatori potenzialmente truffati.

Ad ogni modo, dal momento che PlayStation Plus è obbligatorio per giocare a gran parte dei titoli multiplayer sulle console di casa Sony, avere due giorni per provarlo gratuitamente farà certamente piacere a molti. Siamo certi che in molti approfitteranno per sfidare i propri amici a FIFA 22, in attesa del nuovo capitolo che uscirà tra circa un mese e porterà una grandissima varietà di nuovi contenuti sia sul gameplay che sulle modalità di gioco e squadre.

Enjoy the online multiplayer modes on your favorite PS4 and PS5 games without a PlayStation Plus membership during our Online Multiplayer Weekend, running August 27-28. pic.twitter.com/G6FDa6jz3O — PlayStation (@PlayStation) August 22, 2022

L’accesso al multiplayer online, appunto, è uno dei maggiori vantaggi di PlayStation Plus. Grazie alla sua formula rinnovata, inoltre, il servizio in abbonamento offerto da Sony conferisce tre diversi piani con vantaggi differenti. Purtroppo, nella promozione non sembra essere compreso il piano più avanzato, il quale conferisce un catalogo di giochi gratuiti da scaricare liberamente che comprende, tra gli altri, anche il recente successo Stray.