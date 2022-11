Nuovi sviluppi nell’attuale diatriba fra Sony e Microsoft stanno mettendo in luce una precedente dinamica secondo cui la seconda avrebbe impedito alla prima di portare il proprio Playstation Plus su Xbox.

Il tutto è stato rivelato attraverso un recente resoconto di Sony stessa, desecretato dalla CMA britannica che sta studiando le dinamiche dietro all’attuale tentativo di acquisizione, da parte di Microsoft, di Activision Blizzard. Secondo questo, e in base anche a quanto riportato da TweakTown, sembrerebbe che l’azienda nipponica, in passato, abbia tentato di portare il Playstation Plus su Xbox ricevendo una risposta negativa dalla sua casa madre. Un dettaglio del genere, ovviamente, si pone in perfetta contrapposizione alle precedenti dichiarazioni di Microsoft secondo cui la situazione era praticamente capovolta.

Di seguito le parole dal resoconto: “La posizione di Microsoft che vede la disponibilità di Game Pass su PlayStation come la soluzione a tutti i possibili danni provocati da questa transazione suona piuttosto vuota, considerando che Microsoft non permette a PlayStation Plus di essere disponibile su Xbox”.

Una delle precedenti discussioni legate a quest’acquisizione e alle conseguenze sul mercato, si era sviluppata proprio intorno ai tentativi, dichiarati, di Microsoft nel portare il proprio Game Pass su Playstation, ricevendo un rifiuto da Sony. L’unica cosa che si potrebbe tentare di fare con questa faccenda, sarebbe quella di capire quale delle due aziende si è mossa per prima in tal senso, anche se purtroppo il resoconto recentemente desecretato non sembra riportare troppi dettagli legati alle tempistiche di azione aziendali, e ai termini dell’accordo stesso.

Uno stallo del genere sembra confermare gli interessi univoci sia dell’una che dell’altra compagnia, sottolineando l’obiettivo di entrambe nel valorizzare il proprio portale dedicato agli appassionati, forse anche a discapito dell’altro. Pur se una fusione del genere resta piuttosto inverosimile, il futuro è abbastanza incerto in termini di abbonamenti e offerte.