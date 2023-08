Sony PlayStation Portal uscirà entro la fine dell’anno, e costerà 219 euro. Un prezzo un po’ altino considerando la natura del prodotto, che difficilmente si può considerare un “vero” concorrente di console portatili come Steam Deck o Rog Ally – ma anche rispetto a Nintendo Switch il confronto non è possibile.

PlayStation Portal infatti trasmetterà i giochi della PS5 in streaming tramite Wi-Fi, su uno schermo LCD da 8” (1080p, 60FPS). Dunque, a che serve? Praticamente se sei a casa e devi alzarti dal divano – diciamo che tuo padre vuole vedere la partita – afferri la tua PlayStation Portal e continui a giocare.

PlayStation Portal ha un controller su ogni lato, con un design che ricorda molto il DualSense (con cui è compatibile). Ci sono i trigger adattivi e il feedback aptico, ed è possibile anche riprodurre contenuti multimediali; quindi potete anche guardarci un film, sempre in streaming dalla PS5.

PlayStation Portal

Molto importante capire che PlayStation Portal non esegue nulla localmente: o avete una PS5 entro la portata del Wi-Fi, oppure è un fermaporte. Non c’è nemmeno il Bluetooth ma se non altro è presente il jack da 3,5”, quindi dovreste poter usare delle cuffie o degli auricolari con il cavo, se ne avete in giro un paio da qualche parte. Oppure si può usare l’audio tramite PlayStation Link, uno standard che nei prossimi anni potrebbe diffondersi ed essere presente su molti prodotti.

Sembra un po’ poco per 219 euro vero? Sì, è quello che pensiamo anche noi, ma Sony sembra invece convinta che sia una buona idea. Non resta che attendere per vedere se ci sarà un pubblico per questo nuovo prodotto o se oppure sarà un flop.