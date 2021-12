PlayStation premia i propri giochi dell’anno! Ecco tutti i vincitori

Giunti ormai a pochi giorni alla fine del 2021 in molti hanno già stilato quelle che sono state le classifiche dei migliori giochi dell’anno. Impossibile non citare i recenti The Game Awards 2021 che, oltre a premiare alcuni dei titoli migliori usciti nell’arco degli ultimi dodici mesi, ci hanno anche mostrato quelli che saranno alcuni dei prossimi giochi in uscita. Ma non ci si ferma ai TGA, di recente anche PlayStation ha voluto festeggiare l’anno appena concluso premiando i propri GOTY del 2021.

Tra le categorie premiate da PlayStation non solo spiccano le grandi esclusive Sony pubblicate quest’anno, ma sono stati premiati anche molti titoli di terze parti, personaggi iconici di questo 2021 e studi di sviluppo. Tra le produzioni più presenti in tutte le cerimonie di quest’anno ci troviamo grandi titoli come: Resident Evil Village, It Takes Two (vincitore del GOTY agli scorsi TGA 2021), Ratchet & Clank Rift Apart e moltissimi altri.

Vediamo di seguito tutti i giochi che hanno vinto uno dei premi PlayStation quest’anno:

Miglior personaggio inedito: Lady Dimitrescu

Miglior storia: Resident Evil Village

Miglior art direction: Ratchet & Clank Rift Apart

Miglior soundtrack: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Miglior esperienza multiplayer: It Takes Two

Miglior sportivo: FIFA 22

Miglior accessibilità: Ghost of Tsushima

Miglior utilizzo del DualSense: Ratchet & Clank Rift Apart

Miglior grafica: Ratchet & Clank Rift Apart

Miglior re-release: Ghost of Tsushima

Gioco indie dell’anno: Kena Bridge of Spirits

Gioco VR dell’anno: Hitman 3

Gioco PS4 dell’anno: Resident Evil Village

Gioco PS5 dell’anno: Ratchet & Clank Rift Apart

Gioco più atteso: Marvel’s Spider-Man 2

Studio di sviluppo dell’anno: Insomniac Games

Come possiamo vedere dalle varie premiazioni, il 2021 su console PlayStation è stato molto vario tra esclusive di punta, grandi tripla A di terze parti e sorprese indipendenti acclamate. Ora ci aspetta un 2022 ancor più ricco, e non vediamo l’ora di poter mettere le mani sui prossimi titoli in arrivo su PS4 e PS5 già nei primi mesi dell’anno nuovo.