PlayStation prepara il ritorno di un vecchio progetto?

In casa PlayStation si starebbe pensando ad un ritorno di un progetto appartenente all’era PS3. Almeno questo è quello che emerge dal rinnovo di un vecchio progetto, lanciato appunto oramai due generazione fa. Stiamo parlando di Home, una sorta di social network per console che non visse anni felici nel corso della sua esistenza, un po’ per la mancanza di pubblico e un po’ probabilmente per essere decisamente un’idea in anticipo rispetto al suo tempo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, PlayStation Home era una sorta di community sociale, un po’ come Facebook e Instagram. Uno spazio dedicato a tutti i giocatori, che avrebbero potuto acquistare una casa, intrattenersi con diverse attività come il bowling, una sala giochi, un centro commerciale e molto altro. Il tutto unito ovviamente ad una grafica 3D, con avatar in grado di muoversi in un ambiente 3D. Una sorta di Second Life esclusivo per la console Sony dell’era 2006-2013, che purtroppo non ebbe una grande presa sul pubblico, tanto che Sony chiuse definitivamente lo spazio il 31 marzo 2015 ma il rinnovo del trademark, avvenuto nella giornata del 23 aprile 2021, potrebbe proprio spianare il ritorno all’ambizioso progetto.

Ci sono diversi motivi per cui PlayStation Home potrebbe tornare. In primis la diffusione dei visori VR (con una nuova versione di PSVR in dirittura d’arrivo), che renderebbero l’esperienza di utilizzo completamente diversa e poi l’oramai sdoganamento dei social network basati soprattutto su video e foto e non più su discussioni vere e proprie. Basti pensare infatti al successo (anzi, esplosione) di Tik Tok negli ultimi due anni, che permette di creare solamente contenuti video.

Come di consueto vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Una eventuale nuova versione di PlayStation Home infatti è ancora incerta, dunque il nostro consiglio è quello di attendere annunci o comunicazioni ufficiali da parte di Sony, che vi riporteremo se saranno disponibili nel prossimo futuro.