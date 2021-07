PlayStation: primi indizi sul nuovo evento, possibili annunci e data

L’ultimo State of Play andato in onda settimana scorsa non ha entusiasmato particolarmente gli appassionati PlayStation. A parte un corposo nuovo gameplay di Deathloop, l’evento Sony si è concentrato molto su una serie di esperienze più piccole già note. Per i pezzi da novanta ci sarà da attendere non troppo stando a quanto dichiarato da Sony, e anche secondo alcuni noti insiders che girano sul web i fan del marchio gaming della compagnia giapponese avranno buone notizie non tra molto tempo.

In passato Roberto Serranò ha postato sui propri profili social una serie di informazioni in suo possesso che svelavano in anticipo alcune mosse proprio di PlayStation. Va sottolineato che non tutto quel che è emerso dal suo profilo si è poi rivelato essere corretto, ma una recentissima anticipazione veritiera ha fatto drizzare le antenne a tutti gli appassionati. L’insider, qualche ora fa, ha voluto svelare in anticipo alcune informazioni fondamentali riguardo al prossimo grande evento del colosso giapponese.

Stando a quanto viene dichiarato da Roberto Serranò sul proprio Twitter, il secondo evento estivo targato PlayStation dovrebbe avvenire il prossimo 12 agosto, qualche giorno prima della GamesCom 2021. L’insider si sbilancia anche sull’orario, sottolineando come lo show dovrebbe prendere il via alle ore 23:00, orario italiano. Le info non finiscono qui, dato che viene svelata la possibile presenza di grandi titoli come Horizon Forbidden West, il sequel di God of War e la presenza del nuovo casco per la realtà virtuale PlayStation VR.

PlayStation Event

📅 August 12, 2021

🕒 2pm PT / 5pm ET / 11pm CEST

🔵 Updates on the next God of War, Horizon Forbidden West, the next generation of PlayStation VR and more

🔴 https://t.co/NGVrI1OMIL

🟪 https://t.co/ewrpCABauo *TBC*

_#PlayHasNoLimits #PS4 #PS5 #PSVR2 #PS5VR pic.twitter.com/4oCxX3lZGT — Roberto Serrano' (@geronimo_73) July 12, 2021

Per scoprire se le dichiarazioni di Roberto Serranò saranno esatte o meno ci tocca attendere ancora qualche settimana, dato che, di solito, Sony tende ad annunciare i propri eventi solamente qualche giorno prima dell’effettiva messa in onda. Nel frattempo, vi ricordiamo che non essendoci ancora nulla di ufficiale parliamo di meri rumor, per questo vi invitiamo a prendere tali dichiarazioni con le dovute attenzioni.