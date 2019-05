PlayStation Production è la nuova etichetta Sony dedicata a film e serie TV

PlayStation Production è il nuovo studio di produzione che si occuperà di trasformare i videogiochi in adattamenti cinematografici e televisivi.

Sony Interactive Entertainment ha lanciato PlayStation Production, uno studio di produzione che metterà a disposizione un ampio catalogo di titoli per poter realizzare film e serie televisive basati sui videogiochi. La nuova impresa, guidata da Asad Qizilbash e supervisionata da Shawn Layden, ha già in cantiere una serie di progetti e ha un suo shop dedicato presso Culver City, California.

“Abbiamo 25 anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi, e da tutti questi anni abbiamo creato famosi franchise e dato vita a fantastiche storie” afferma Layden al sito The Hollywood Reporter. “Riteniamo che adesso sia un buon momento per guardare verso altre opportunità, attraverso lo streaming, il cinema o la televisione, per poter dare un’altra vita ai mondi che abbiamo creato”.

Con una libreria di oltre 100 proprietà intellettuali originali, PlayStation Production ha una vasta gamma di prodotti da cui attingere e creare degli adattamenti. Invece di concedere le licenze delle loro IP ad altri studios, hanno ritenuto che l’approccio migliore era quello di sviluppare e creare materiale personalmente. “Prima di tutto perché abbiamo più familiarità con i nostri prodotti, e perché sappiamo ciò che la community PlayStation ama” ha dichiarato Qizilbash.

“Negli ultimi anni abbiamo studiato questo nuovo mercato, confrontandoci con esperti del settore, registi e altre figure importanti. Abbiamo esaminato quello che la Marvel ha fatto partendo dai suoi fumetti, trasformandoli in una delle cose più amate nel mondo del cinema. Sarebbe un onore seguire le loro orme, infatti prendiamo ispirazione da loro” ha affermato Shawn Layden.

Hollywood è di certo cambiata in questi ultimi tempi, ed è possibile adesso avere dei grandi risultati al giorno d’oggi. “Vogliamo creare un’opportunità in più per i fan dei nostri giochi. Il più delle volte devono aspettare più di 2 o 3 anni prima di vedere la realizzazione di un sequel. Vogliamo dare loro l’opportunità di vedere i personaggi che amano quanto prima” conclude Shawn Layden. Grazie alla partnership con Sony Pictures, PlayStation Production avrà tutto il tempo per poter realizzare progetti cinematografici e televisivi che rispecchiano in tutto e per tutto il materiale originale dei videogame.

Siete entusiasti di questa notizia? Quale titolo volete vedere realizzato come film o serie TV?