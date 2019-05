PlayStation Production: il film su Uncharted è quasi pronto

Dopo aver annunciato la sua nuova divisione per le produzioni cinematografiche chiamata PlayStation Production, Sony svela il suo prossimo lavoro: Uncharted

Non molto tempo fa Sony ha annunciato il suo nuovo studio di produzione chiamato PlayStation Production, una divisione dedicata appositamente allo sviluppo e alla trasposizione di giochi famosi PlayStation in produzioni cinematografiche e televisive. Nonostante in molti abbiano pensato subito a titoli importanti, Sony ha annunciato il primo franchise che riceverà una serie TV: Il pazzo e frenetico Twisted Metal. La notizia ha lasciato perplessi numerosi fan, chiedendosi del perché di questa scelta.

Oggi abbiamo un’altra informazione che questa volta farà felici molti dei giocatori che hanno amato il titolo che vi sto per svelare. Sony ha in cantiere una pellicola dedicata al gioco di avventura Uncharted e alle avventure di Nathan Drake. L’azienda giapponese non ha condiviso informazioni per lungo tempo, rivelando ora che il film si trova in uno stato di sviluppo avanzato.

Uncharted 4 (2016)

Attualmente quello che sappiamo sul nuovo film ancora in produzione presso PlayStation Production è ben poco, ma sappiamo che la narrazione racconta le vicende precedenti a quelle che vengono raccontate dai videogame, dove troviamo un Nathan Drake sia adolescente che adulto. Le vicende si svolgeranno quindi prima di Uncharted: Golden Abyss, e sarà un sequel dell’intera saga.

A occuparsi della produzione e dei lavori sul film di Uncharted è il regista Dan Trachtenberg, che ha diretto 10 Cloverfield Lane, mentre, a quanto pare, a prendere le sembianze del protagonista troviamo l’attore Tom Holland, attore che interpretato l’alter ego di Spider-Man. Per quanto riguarda invece il volto di Sully, mentore di Nathan Drake si vociferano alcuni nomi di attori noti, come Chris Hemsworth, Matthew McConaughey, Chris Pine e Woody Harrelson.

Per quanto riguarda l’uscita del film né Sony né PlayStation Production hanno affermato nulla, ma dato che il film si trova in uno stato avanzato ci aspettiamo di riceve un annuncio ufficiale tra non molto.