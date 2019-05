PlayStation Production: ecco il primo titolo che riceverà una serie TV

Dopo l'annuncio relativo al suo nuovo studio di produzione PlayStation Production, arrivano notizie che riguardano il primo gioco trasformato in serie TV

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato sul nostro sito la notizia che riguarda il nuovo studio di produzione creato da Sony Interactive Entertainment, ovvero PlayStation Production. In molti hanno iniziato a sognare e pensa quale franchise PlayStation possa ricevere un adattamento cinematografico o televisivo. Il presidente di Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciguerra, lo ha svelato.

Durante una sessione interna di Q&A con gli investitori si è parlato molto, e il presidente Vinciguerra ha confermato che PlayStation Production ha già avviato la produzione di una serie televisiva. Twisted Metal sarà il primo a ricevere un adattamento televisivo dal nuovo studio di produzione di casa Sony. Ovviamente non sarà l’unico ad avere un adattamento del genere.

Per chi non conoscesse Twisted Metal, è un racing arcade multiplayer che si basa sulla distruzione dei veicoli armati e corazzati degli avversari. Il gioco presenta dei personaggi particolare e folli, e crediamo che possa essere una sfida per lo studio di produzione riuscire a tirare fuori una trama profonda. Ovviamente siamo fiduciosi e aspettiamo con ansia di ricevere altre notizie.

Purtroppo non sono trafugate altre notizie che riguardano i futuri lavori che PlayStation Production ha in serbo per i propri fan e giocatori. Molti sperano di riuscire a vedere i propri personaggi preferiti al cinema o protagonisti di qualche serie televisiva, come Kratos di God of War, Nathan Drake di Uncharted, Aloy di Horizon Zero Dawn, oppure qualche cosa che richiami il famoso Grand Theft Auto.

Voi cosa ne pensate di Twisted Metal? Preferite vedere qualche altro franchise trasformato in film o serie TV?