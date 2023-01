Dopo il grande successo su PC, PlayStation torna a puntare forte anche su mobile. La divisione gaming di Sony, reduce dai grandi successi ottenuti su Steam ed Epic Games (specialmente per l’IP di God of War), si concentra nuovamente sui device Android e iOS, con un nuovo gioco sviluppato da Exient in collaborazione proprio il team dietro i first party del brand del colosso nipponico. E questo titolo non appartiene nient’altro che al franchise di LittleBigPlanet.

Chiamato Ultimate Sackboy, il gioco è un Endless Runner, genere che in realtà sembrava essere sul viale del tramonto da diverso tempo sui device mobile. Il titolo abbandona però il marchio di LittleBigPlanet, concentrandosi di più sul Sackboy, ovvero il protagonista del franchise ideato da Media Molecule. Segni dei tempi che cambiano: già nel 2020, con l’uscita di PS5, Sackboy era diventato il protagonista di un ulteriore platform, quasi a segnalare come una mascotte molto spesso possa essere più forte di un brand intero (e non è neanche la prima volta).

Il trailer del gioco è disponibile poco più in basso, ma la vera notizia è proprio il ritorno di PlayStation su mobile. Nel corso degli ultimi anni, Sony aveva un po’ abbandonato quello che era il mercato Android e iOS, ma ora sembra intenzionata a tornare sui suoi passi, come testimoniato proprio da una delle ultime acquisizioni, avvenuta ad agosto 2022.

Ci sono diversi giochi ed esperienze targate PlayStation già disponibili su iOS e Android. E (sorpresa sorpresa) una delle ultime è proprio un altro gioco di LittleBigPlanet, chiamato Run Sackboy! Run!. Ora, con questo nuovo gioco, Sony torna fortemente a spingere e (soprattutto) a credere nei giochi mobile. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

