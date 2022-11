Se volete acquistare una Collector’s Edition di un gioco PlayStation, state molto attenti. Dopo il disastro che ha coinvolto i giocatori statunitensi, che hanno acquistato la Firefly Edition di The Last of Us Parte 1, arrivata a casa degli utenti danneggiata, anche God of War Ragnarok è diventato protagonista, in negativo, di una gestione forse non proprio ottimale da parte di Sony. Su Reddit si sono infatti moltiplicate le segnalazioni di chi ha acquistato l’edizione più costosa dell’avventura di Kratos e Atrues, che è stata si recapitata in perfette condizioni ma… senza il disco di gioco.

Come riportato sulla popolare board, la Steelbook inclusa nella Collector’s Edition di God of War Rangarok è priva del Blue-ray necessario a giocare. Contiene invece al suo interno due codici per i contenuti digitali aggiuntivi, quando dovrebbe esserci solamente un voucher degli stessi. Difficile capire esattamente cosa sia successo, ma non si tratta di un errore isolato. Pur essendo un danno capitato sicuramente a pochi acquirenti dell’edizione da collezione, è comunque un sintomo preoccupante, soprattutto perché questa volta il tutto non è avvenuto solo sulle copie spedite da PlayStation Direct, ma anche su quelle acquistate da rivenditori di terze parti, come per esempio Target negli Stati Uniti d’America.

Non sono solamente i dischi a mancare. In alcuni casi, la Collector’s Edition di God of War Ragnarok è stata spedita con tutti i gadget precedentemente annunciati, ma senza steelbook, quindi anche privi di codici veri e propri. Chiaramente la rabbia degli utenti non si è fatta attendere, visto che la Collector’s Edition costa qualcosa come 200 Dollari. Sono davvero tanti soldi e capiamo perfettamente la mancata frustrazione di tutti coloro che non hanno potuto giocare al day one dopo un esborso monetario del genere, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo.

Al momento non è chiaro se Sony stia intervenendo, mandando ai vari clienti la copia del gioco. Sicuramente però la situazione non è delle migliori e non è escluso che il colosso giapponese possa prendere dei provvedimenti, in maniera tale da evitare che situazioni del genere possano verificarsi ancora una volta.