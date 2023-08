Dall’ultimo report finanziario di Sony, emergono dei dati indubbiamente incredibili per quanto riguarda le vendite del software.

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023, che si è concluso a fine giugno, l’azienda ha registrato un notevole successo, con ben 56,5 milioni di giochi venduti per le console PS5 e PS4.

Quello che spicca davvero, però, è il predominio delle vendite digitali, un segno evidente della crescente preferenza dei giocatori per questo tipo di contenuti rispetto alle tradizionali copie fisiche.

Il passaggio al digitale è evidenziato dalla netta predominanza delle vendite online rispetto a quelle fisiche, segnale di come i giocatori stiano abbracciando sempre di più l’acquisto di giochi direttamente tramite le piattaforme online di Sony.

Questo rappresenta un punto di svolta nel settore videoludico, con l’azienda che sembra stia capitalizzando efficacemente sulla crescente tendenza verso il digitale e un’inversione di tendenza rispetto alla utenza maggiormente orientata verso le copie fisiche che da sempre rappresenta le console di Sony.

L’azienda sembra aver colto l’opportunità offerta dalla dalla comodità delle vendite digitali, spingendo verso questo formato attraverso una scontistica costante, e mirata, e l’evidente offerta proposta da PS5 Digital, la quale permette di acquistare la nuova console di Sony a un prezzo inferiore, semplicemente rinunciando proprio al lettore di Blu Ray.

Inoltre bisogna tenere a mente che molti giocatori, specialmente in seguito alla recente pandemia di due anni fa, ha scoperto la praticità dello scaricare giochi direttamente sulle console, evitando così di doversi recare nei negozi fisici o di dover aspettare le spedizioni online e i loro potenziali ritardi.

Questa tendenza ha beneficiato notevolmente i risultati finanziari di Sony, che ha continuato a prosperare nel mercato dei videogiochi grazie alle vendite digitali.

I numeri impressionanti delle vendite nei primi tre mesi dell’anno fiscale del 2023 indicano una base solida per l’azienda, capace di annichilire i risultati raggiunti dalla diretta concorrente Xbox e mostrando un’azienda in ottima salute e in procinto di condurre anche questa generazione videoludica.