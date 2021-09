PlayStation: sconti su Cyberpunk e altri tripla A da non perdere

È indubbiamente un ottimo periodo per fare acquisti in ambito videoludico. Sono infatti disponibili numerosi prodotti validissimi su Steam in sconto, come la saga di Metal Gear Solid e la trilogia di Crash. Ma le occasioni non finiscono qua: come anticipato nel titolo di questo articolo, anche PlayStation si è messa in gioco offrendo un’ottima varietà di titoli in sconto, concentrandosi proprio sui titoli di tripla A.

Tra le uscite più recenti abbiamo Sackboy: A Big Adventure, attualmente in sconto del 28%, Cyberpunk 2077 e Little Nightmares 2, scontati del 33%, e The Last of Us 2, in sconto del 35%. Si tratta di quattro titoli decisamente importanti che sono stati rilasciati nel corso del 2020, per cui uno sconto del genere non andrebbe assolutamente ignorato. Ci sono anche vari numerosi classici in saldo, e potreste sfruttare l’occasione per recuperarli: stiamo parlando di titoli del calibro di The Elder Scrolls V: Skyrim, Cuphead e molti altri.

Per quanto riguarda le varie saghe, invece, sarà possibile trovare in sconto quasi tutta la serie di Assassin’s Creed, tra cui anche l’ultimo capitolo rilasciato, Assassin’s Creed Valhalla. Anche la serie di Call of Duty è stata messa quasi per intero in sconto, e recuperarla adesso che sta per essere pubblicato l’ultimo capitolo, Call of Duty Vanguard, potrebbe essere una buona idea per non rimanere indietro. Infine persino la saga di Battlefield è disponibile in questa serie di sconti, e vale lo stesso consiglio: se avete intenzione di giocare il nuovo capitolo che verrà rilasciato a novembre, non potete perdervi le opere precedenti.

Questi sconti si protrarranno fino al 13 ottobre, per cui avete ben due settimane per decidere bene su quali titoli buttarvi. A tal proposito, se siete interessati a recuperare Assassin’s Creed Valhalla, potrebbe interessarvi conoscere meglio il gioco con la nostra recensione.