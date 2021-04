PlayStation: server di una serie di giochi esclusivi offline da più di un mese

A distanza di sei settimane da quando Sony ha riconosciuto problemi con uno dei suoi franchise first party, la componentistica online dei titoli rimane ancora inaccessibile (contenuti della community compresi). Stiamo parlando della serie LittleBigPlanet, apprezzata saga platform in esclusiva per PlayStation. Una situazione alquanto particolare che ha sollevato diverse teorie nella mente della community. Addirittura, il sito social media della serie sviluppata originariamente da Media Molecule, è offline da novembre: ben cinque mesi di inattività per manutenzione!

“Alcuni di voi potrebbero aver notato che i server sono stati online a intermittenza nell’ultima settimana. Questo accade mentre testiamo i nuovi aggiornamenti di sicurezza che abbiamo implementato. Siate certi che stiamo ancora lavorando per ripristinare completamente il servizio il prima possibile“, ha twittato la pagina ufficiale di LittleBigPlanet, pochi giorni addietro. Proprio questo tweet, come sopra specificato, ha scatenato diverse ipotesi sulle problematiche, attribuite dalla community a più persone.

Diversi utenti, sono convinti che a buttare giù i server siano stati alcuni fan della serie, insoddisfatti del trattamento che Sony avrebbe riservato al suo franchise (specialmente a seguito della pubblicazione dell’ultimo capitolo, Sackboy A Big Adventure). In particolare, un individuo avrebbe capitanato gli utenti insoddisfatti per condurre ripetuti attacchi DDOS. Sarà questa la verità? Nel frattempo, XDEV ha dichiarato di star indagando sulle motivazioni del crollo. Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori informazioni dal colosso nipponico che, certamente, non tarderanno ad arrivare.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per restare aggiornati a riguardo.