È giunto il momento che tutti stavamo aspettando con trepidante attesa: Sony ha confermato ufficialmente lo PlayStation Showcase. Quest’anno si terrà 24 maggio 2023 alle 22:00 (ora italiana). Durante l’evento pre-festivo verranno mostrati svariati titoli in uscita nel corso dell’anno, con trailer, video gameplay e molto altro.

See you soon! PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

L’evento durerà più di un’ora e presenterà svariati nuovi videogiochi PS5 e PS VR2, oltre che aggiornamenti sulle produzioni in sviluppo. Non mancheranno i giochi in esclusiva, esperienze terze parti e tanti titoli indipendenti.

Era da più di un anno e mezzo che PlayStation non teneva un evento showcase per PS5 (esclusi gli State of Play), di conseguenza c’è molto interesse dietro all’intero evento. Con molta probabilità vedremo Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine oltre che il nuovo gioco di Bluepoint e il multiplayer di The Last of Us. Attese anche nuove proprietà intellettuali come la nuova IP di Naughty Dog.

Sugli aggiornamenti puntiamo tutto su Silent Hill 2 e Death Stranding II, oltre a chiaramente molti altri porting su PS VR2 (qualcuno ha citato Half-Life Alyx?). Scopriremo insieme tutti gli annunci mercoledì 24 maggio!

L’evento potrete seguirlo con noi sul nostro canale di GameDivision, ma sarà trasmesso anche sui canali ufficiali PlayStation (Twitch e YouTube).