Playstation: Sony al lavoro su un nuovo controller

Sony ha cominciato a lavorare ad un nuovo controller PlayStation, almeno stando a quanto emerge da un brevetto scovato nel corso degli ultimi giorni. La differenza, rispetto ad altre volte, è che in questo specifico caso non si tratta di un device per console o PC, ma più che altro di un sistema per poter giocare su mobile, con differenti prodotti e servizi e non solo nel modo “classico”.

Il brevetto, pubblicato questa settimana dalla divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment, descrive il nuovo controller PlayStation come un device per giocare ai videogiochi con due levette analogiche. Le foto però, che è possibile visionare qui, sono abbastanza esplicite. Si tratta davvero di un controller per mobile, più simile al DualShock per PS4 rispetto al DualSense di PS5 ed è praticamente identico ad altri controller mobile, con la differenza che sono presenti i tasti classici del brand nipponico.

Ora, ci sono diversi motivi per cui Sony ha deciso di realizzare questo controller. Oltre alle dichiarazioni di Jim Ryan, che voleva vedere alcuni titoli del mondo PlayStation su mobile, molto più probabilmente il tutto è stato realizzato per rispondere alle esigenze di chi utilizza il Remote Play di PS4/PS5 e chi sfrutta magari il cloud gaming con Xbox. Insomma, non dobbiamo aspettarci di vedere oltre ai porting PC anche quello iOS o Android, o almeno non nell’immediato futuro: la destinazione principale di questo device è infatti, almeno per ora, chi utilizza servizi di streaming.

Il controller è ancora ovviamente solamente un brevetto ed esiste esclusivamente nelle idee di Sony. Non sappiamo quando comincerà la produzione, né se mai entrerà in commercio. Per ora è un progetto, l’ennesimo del nuovo ciclo di PlayStation, cominciato con Jim Ryan e che si estenderà almeno fino alla fine dei ciclo generazionale di PS5.