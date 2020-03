PlayStation: Sony rallenta i download in Europa ma il multiplayer rimarrà stabile

Stiamo vivendo tutti un periodo che mai ci saremmo aspettati. L’epidemia da Coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio il nostro paese ed il mondo intero. Sono passati ormai 15 giorni di quarantena dovuta dalla direttiva presa dal governo e, come è giusto che sia, la maggior parte di noi sta tenendo duro riuscendo a sfruttare questo periodo a recuperare videogiochi/film/serie TV e anche qualche libro. Essendo un momento a dir poco particolare, l’auto-isolamento da parte delle persone sta portando ad un uso elevato di internet tanto che Sony ha deciso di rallentare la velocità di download dal PlayStation Network, così da garantire a tutti gli utenti l’accesso al servizio.

Se vi siete quindi accorti che il vostro download è estremamente lento non preoccupatevi, non è la vostra connessione ad internet. Questo cambiamento però non influirà materialmente sul multiplayer dei titoli i quali rimarranno stabili e non ne risentiranno. Jim Ryan, presidente di SIE, ha dichiarato quanto segue: “Crediamo che sia importante fare la nostra parte per garantire la stabilità di internet, visto che un numero impressionante di persone sta praticando il distanziamento sociale e sta accedendo a internet. I giocatori noteranno un rallentamento da parte del download di PlayStation ma il gameplay non subirà effetti. Ci teniamo infine a dire che apprezziamo il supporto e la comprensione della nostra comunità.”

Rimane da dire che Sony non è stata la prima azienda ad attuare questo metodo ed a ridurre di conseguenza la qualità dei suoi servizi, Youtube, Netflix, Disney e Amazon Prime hanno fatto lo stesso. Del resto rimane abbastanza logico vista la quantità di persone che in questo periodo sta usando internet, quindi meglio avere un leggero calo qualitativo evitando di avere così dei seri problemi in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Se doveste avere problemi con il download del servizio PlayStation quindi non preoccupatevi. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al colosso giapponese.