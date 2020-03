PlayStation: Sony rallenta i download anche in USA a causa del Coronavirus

Un paio di giorni fa vi avevamo parlato di come Sony avesse deciso di rallentare la velocità di download del PlayStation Network in Europa così da garantire l’accesso a tutti gli utenti evitando problemi futuri. Questa situazione inizialmente era stata pensata solo per il vecchio continente, ma in queste ore l’azienda giapponese ha fatto sapere che attuerà lo stesso metodo anche negli Stati Uniti. L’epidemia da Covid-19 sta colpendo come sappiamo tutto il mondo, ed era abbastanza prevedibile che Sony decidesse di rallentare i download anche dall’altra parte del mondo.

In questi giorni abbiamo sentito che in America la questione sta peggiorando giorno dopo giorno, specialmente negli Stati Uniti. I casi sono arrivati a 52 mila ed i morti a quasi 700 e la decisione da parte del presidente Trump è stata di chiudere definitivamente ogni contatto al di fuori del loro Stato, un po’ come succede anche dalle nostre parti. Sony ha quindi deciso di rallentare i download sostanzialmente per lo stesso motivo, e cioè al fine di preservare l’accesso a internet per l’intera comunità.

Questo è il comunicato ufficiale dichiarato da Sony: “A partire da oggi, adotteremo misure simili anche negli Stati Uniti d’America, e da parte nostra continueremo ad intraprendere azioni appropriate per assicurare la stabilità di Internet mentre questa situazione senza precedenti continua ad evolvere. Siamo grati del ruolo che ricopriamo nel donare un senso di aggregazione e intrattenimento in questi momenti difficili. Grazie per il vostro supporto, la vostra pazienza e per essere parte della comunità di PlayStation. Per favore, state a casa e al sicuro”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Ricordiamo che l’azienda giapponese ha rallentato si i download ma ha garantito la stabilità del multiplayer. In attesa che si risolvi questa situazione, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Sony.