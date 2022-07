Dopo l’annuncio di Sony Interactive Entertainment Italia di qualche ora fa, anche la divisione globale della compagnia nipponica ha svelato un’importante novità giusto qualche istante fa. Parliamo di PlayStation Stars, un nuovo programma che metterà al centro del tutto proprio i giocatori e gli appassionati al mondo PlayStation. Tutti i primi dettagli su questa nuova iniziativa sono stati rilasciati tramite un nuovo post sul PlayStation Blog che riassumeremo in questo articolo.

Nella giornata di oggi, Sony si è detta lieta di annunciare PlayStation Stars, un nuovissimo programma che celebra i giocatori con tutta una serie di riconoscimenti. Questa nuova iniziativa permetterà a chiunque di partecipare quando verrà lanciata entro la fine dell’anno in via del tutto gratuita. Una volta diventati membri, i giocatori guadagneranno una serie di premi completando una varietà di campagne e attività che si aggiorneranno nel tempo.

Quello che Sony chiama come un “Check-in mensile” richiede semplicemente il dover giocare a qualsiasi gioco per ricevere una ricompensa. In PlayStation Stars però ci saranno anche altre campagne che richiederanno di vincere tornei, guadagnare trofei specifici o addirittura diventare il primo giocatore a ottenere un platino nella propria area geografica. Ma le ricompense non finiscono qui, con l’iniziativa che permetterà ai giocatori di guadagnare punti fedeltà.

Introducing PlayStation Stars, an all-new loyalty program celebrating players that’s free to join. First details: https://t.co/0qMpStwE0N pic.twitter.com/V7TTofX0Rb — PlayStation (@PlayStation) July 14, 2022

Infine, PlayStation Stars proporrà un nuovo tipo di ricompensa chiamata “digital collectibles”. Tali oggetti saranno diversi come il portfolio di prodotti e franchise PlayStation, e saranno delle rappresentazioni digitali di alcuni elementi che piacciono ai fan PlayStation, tra cui figures di personaggi iconici di giochi e altre forme di intrattenimento, nonché dispositivi amati che attingono alla storia dell’innovazione di Sony. In questa iniziativa i giocatori avranno sempre un nuovo oggetto collezionabile da guadagnare, un oggetto ultra raro da aggiungere alla propria collezione o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento.