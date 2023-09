Questo articolo è in continuo aggiornamento poiché il PlayStation Showcase è ancora in corso, ricaricate la pagina per le ultime notizie in tempo reale.

Al termine di una giornata già pregna di annunci, per via del recente Nintendo Direct, Sony ha rilasciato un nuovo PlayStation State Of Play, questa volta all’insegna di: indie, giochi terze parti e nuove produzioni in arrivo per il PlayStation VR2.

Qui di seguito troverete tutti gli annunci fatto durante il breve show durato, circa, 30 minuti, con annessi i trailer mostrati durante l’evento.

Lo State Of Play si è aperto con la presentazione di Baby Steps, attraverso un peculiare training dove un simpatico personaggio si mostrava affaticato e incapace di camminare correttamente. Una manciata di minuti all’insegna di un gameplay peculiare, dove il protagonista sembra apparentemente incapace di camminare, richiedendo l’aiuto del giocatore per riuscire a muoversi correttamente.

Al termine del trailer, è stato annunciato che Baby Steps fa parte del programma dedicato ai giochi innovativi in uscita su PlayStation 5 e PlayStation VR2, e uscirà nell’estate 2024.

Tempo di acchiappare fantasmi con Ghostbusters Rise Of The Ghost Lord, la nuova esperienza per VR 2 che si è mostrata durante lo State Of Play in un trailer di gameplay indubbiamente convincente e in linea con lo spirito del franchise. Fra citazioni ai film e momenti molto simili al recente Ghostbusters Spirits Unleashed, Rise Of The Ghost Lords sembra un’esperienza indubbiamente intrigante e che farà la gioia di tutti i fan degli acchiappafantasmi.

Dopodiché è stato il turno di Resident Evil 4 Remake VR, il quale uscirà durante l’inverno 2024 e permetterà di rivivere la recente rivisitazione dell’avventura europea di Leon kennedy in una inedita veste in prima persona. Le novità, però non finiscono quì, Capcom ha annunciato che Separate Ways, la prima espansione dedicata a Resident Evil 4 Remake e con protagonista Ada Wong, arriverà in forma totalmente gratuita il prossimo 21 settembre.

Si passa alle terze parti, con un trailer dedicato ad Avatar Frontiers Of Pandora, il tie-in dedicato agli iconici film di James Cameron, il quale promette un’esperienza open world tanto adrenalinica, quanto ammaliante in termini grafici e che farà il suo debutto il prossimo 7 dicembre 2023.

Si continua lo State Of Play con il trailer di Ghostrunner 2, il quale si è mostrato in forma smagliante e capace di risultare, fin dai primi momenti, molto più ricco di attività e di situazioni differenti rispetto al suo predecessore. Il titolo arriverà il prossimo 26 ottobre ma una demo sarà disponibile a partire da oggi sul PlayStation Store.