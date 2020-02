PlayStation: ecco lo strano nuovo trailer di Sony, “Feel the Power”

Sony ci ha abituato da tempo a tutta una serie di trailer “generici” dedicati al mondo PlayStation. Durante l’attuale generazione, infatti, la società giapponese ha puntato a creare un’immagine precisa del videogiocatore e delle sue console. Ora, arriva un nuovo filmato che celebra la potenza delle macchine da gioco PlayStation, anche se lo fa in un modo un po’ strano.

Il filmato, che potete vedere qui sotto, inizia con una squadra speciale di soldati che si calano all’interno di una fognatura. Il gruppo percorre un po’ di strada, sentendo un preoccupante suono in lontananza. Arrivati all’obbiettivo, forza una porta ed entra un enorme stanzone buio ricolmo di scaffali nei quali sono collocati una serie di cuori pulsanti collegati a dei cavi nei quali scorre un liquido blu. Quest’ultimo proviene da una serie di PlayStation 4 Pro che levitano sopra gli scaffali. I soldati a quel punto cominciano a iperventilare, nel mentre anche i cuori aumentano i battiti e rivelano i quattro simboli del controller PlayStation: quadrato, triangolo, cerchio e croce.

Più che una pubblicità, sembra un trailer horror di uno spin off di Resident Evil. La descrizione del video su YouTube riporta la scritta “Vivi qualcosa di più dell’amore durante questo San Valentino“: il trailer è quindi stato rilasciato per l’occasione della festa degli innamorati.

PlayStation ha rilasciato trailer particolari, evocativi, emozionanti o anche solo buffi, ma in questo caso ha osato in un nuovo territorio. La qualità del video è comunque elevata e siamo certi che ad alcuni piacerà l’idea alla base. Diteci, percepite la “potenza di PS4 Pro”?

A questo punto, siamo curiosi di vedere come saranno i trailer dedicati a PS5, la nuova console in arrivo a fine anno.

Se il trailer vi ha dato l’energia giusta per lanciarvi nel mondo PlayStation, non dovete fare altro se non acquistare PS4 su Amazon, precisamente a questo indirizzo.