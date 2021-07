PlayStation: un dettaglio nel logo di PS1 potrebbe esservi sfuggito per anni

Nella lunga storia di PlayStation, sono tantissimi gli aneddoti e le curiosità che si possono trovare in rete riguardo il marchio di Sony dedicato al gaming. Nel corso di ben 5 generazioni di console, si sono susseguite una serie di situazioni e videogiochi che, in un modo o nell’altro, hanno plasmato l’industria videoludica. C’è però una curiosità sull’iconica PS1 che potrebbe esservi sfuggita per tutti questi anni, e che probabilmente vi lascerà a bocca aperta.

Parliamo dell’iconico logo di PlayStation che si vede una volta accesa la prima PS1. Quel logo statico lo abbiamo visto per anni durante uno dei momenti di avvio di una console casalinga più affascinante di sempre. Ecco, proprio quel logo sembra che ci abbia nascosto un segreto per tutti questi anni, e alcuni utenti hanno voluto far aprire gli occhi ai tantissimi appassionati che non si erano mai accorti di un dettaglio davanti agli occhi per tutto questo tempo.

Quello che è sempre apparso come un modello statico, in realtà, è un vero e proprio modello in 3D. Questa curiosità è stata fatta notare da un paio di utenti su Twitter, i quali si sono divertiti a mostrare come il logo dell’amatissima prima PlayStation, se cambiata la prospettiva, si mostri a tutti gli effetti come un logo completamente tridimensionale. Il trucco è che durante l’avvio della console, il logo rimaneva frontale, dandoci la sensazione di essere un’immagine ferma bidimensionale.

👀 pic.twitter.com/3cLDO41rYd — 🪄✨ Lilith: 7/1 BBPSX HIATUS OVER 🏳️‍⚧️ BLM ACAB (@b0tster) June 30, 2021

Un rivelazione che, per alcuni, potrebbe davvero cambiare per sempre il modo in cui si guarda al logo di PlayStation. Chissà quante altre curiosità ci sono la fuori nell’industria videoludica che non sono ancora state svelate, magari al di la anche del marchio dedicato al gaming di Sony.