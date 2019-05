PlayStation: svelato il numero di utenti PSN e di abbonati PS Plus

PlayStation è un marchio di successo in tutto il mondo; ecco i dettagli dei grandi risultati della console di Sony, tramite una serie di dati ufficiali.

PlayStation 4 è stato il grande successo videoludico di questa generazione, con quasi 100 milioni di console già piazzate nelle case degli appassionati. Un risultato che, a inizio generazione, non molti avrebbero pronosticato. L’interesse verso il mondo PlayStation si vede da molti elementi, in ogni caso, non solo dal numero di console vendute. In queste ore, durante il IR Day 2019, un evento in corso a Tokyo, Sony ha parlato del futuro del brand PlayStation, svelando la filosofia che sta guidando PS5, la questione della retrocompatibilità, l’interesse verso l’ampliamento dei team di sviluppo first-party, ma ha parlato anche dei risultati raggiunti fino a oggi con il lato digitale dei suoi servizi.

Secondo quanto riportato, il numero di utenti attivi del PlayStation Network è di 94 milioni, 90% dei quali si sono connessi almeno una volta nel corso degli ultimi 12 mesi. PlayStation Plus stesso può vantare risultati più che discreti, con un totale di 36 milioni di abbonati (valore aggiornato a fine marzo 2019).

Durante l’anno fiscale 2018-2019, PS4 è stata usata un media 21 ore a settimana (quindi tre ore al giorno). PlayStation Network, inoltre, può vantare un secondo risultato incredibile: nel corso dell’anno sono stati spesi 20 miliardi di dollari; sappiamo già, infatti, che il PSN da solo ha guadagnato di più di quanto abbia fatto l’intera Nintendo durante il 2018. In media, il giocatore PS4 ha speso più di 700 dollari dall’uscita della console a oggi.

Il supporto a PS4 da parte di Sony, quindi, proseguirà ancora a lungo: Jim Ryan stesso ha affermato che la console sarà al centro dei pensieri di Sony per ancora 3 anni. Diteci, voi cosa ne pensate?