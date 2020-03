PlayStation VR: Sony ci parla di 3 nuovi giochi in arrivo

Sony Interactive Entertainment ci illustra tre nuovi giochi dedicati a PlayStation VR che si aggiungeranno all’ampio catalogo di videogame ed esperienze interattive disponibili per il visore di realtà virtuale di PlayStation 4. I nuovi giochi saranno disponibili nel corso della primavera, più precisamente tra marzo e aprile: l’attesa è quindi quasi terminata!

Il primo gioco che ci viene presentato è Paper Beast. Ecco la sua descrizione ufficiale: “Vivi un’odissea onirica in un ecosistema selvaggio e inospitale. Parti per un’avventura, connettiti con creature esotiche e sorprendenti, dai forma all’ambiente per risolvere enigmi o lascia che la tua immaginazione ti guidi in un sandbox dal sapore unico.” Paper Beast è sviluppato da Pixel Reef ed è un’esclusiva PlayStation VR in arrivo il 24 marzo 2020.

Paper Beast

Il secondo gioco è The Room VR: A Dark Matter. Ecco la sua descrizione ufficiale: “Il titolo è ambientato all’interno del British Institute of Archaeology, dove la polizia è costretta a condurre indagini per investigare sulla scomparsa di uno stimato egittologo. Esplora luoghi criptici, esamina gadget misteriosi e scopri un elemento ultraterreno in grado di confondere il confine tra realtà e illusione.” The Room VR: A Dark Matter è sviluppato da Fireproof Games e sarà disponibile su PlayStation VR dal 26 marzo 2020.

Infine abbiamo FORM: “Esplora le profondità dell’inconscio in una meravigliosa e surreale avventura rompicapo, capace di immergerti nei pensieri più profondi della mente umana.” Sviluppato da Charm Games, sarà disponibile su PlayStation VR dal 7 aprile 2020.

Il catalogo di PS VR si amplia sempre di più, anche in previsione della arrivo della prossima generazione: vi ricordiamo infatti che PlayStation VR sarà compatibile anche con PS5, quindi potrete continuare a vivere la realtà virtuale anche con la prossima macchina da gioco Sony.