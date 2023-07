Come saprete, lo scorso febbraio è arrivato il tanto atteso e chiacchierato PlayStation VR 2, ovvero quella che è la seconda generazione del visore Sony per la realtà virtuale, qui a disposizione solo ed esclusivamente dell’hardware di PlayStation 5 che, in tal senso, ha già potuto godere di uscite di spessore, come lo splendido Horizon: Call of the Mountain!

Ebbene, se non avete ancora avuto modo di mettere mano sullo splendido visore per PlayStation 5, sarete felici di sapere che, grazie ad Amazon, esso è finalmente in sconto, potendo essere acquistato sul portale a 549,00€, rispetto agli originali 599,99€.

Certo, non è lo sconto più alto di sempre, ma va tenuto fortemente in considerazione che parliamo di un prodotto davvero nuovissimo, arrivato sul mercato giusto lo scorso febbraio e, dunque, quasi non ci si aspettava di poter acquistare la nuova VR Sony ad un prezzo scontato già dopo pochi mesi, specie pensando al fatto che questo prodotto era stato del tutto ignorato dalle recenti offerte dei Prime Day di Amazon.

Avere la possibilità di acquistare il visore a prezzo scontato, dunque, è un’occasione che non andrebbe persa, a prescindere dalla portata dello sconto, anche e soprattutto perché parliamo di un prodotto non solo bellissimo e performante, ma anche e soprattutto costoso, ed in tal senso ogni occasione di risparmio andrebbe colta senza colpo ferire.

Dal punto di vista tecnico, credeteci, non vi pentirete dell’acquisto: PlayStation VR2 gode infatti di una risoluzione quattro volte superiore rispetto al precedente PlayStation VR, grazie a due schermi OLED 2000 x 2040, che offrono un’esperienza visiva mozzafiato fino a 120 fps, per una grafica di altissima qualità.

Il tracciamento oculare intelligente permette di esprimersi in modo nuovo e realistico durante le partite in cooperativa o nelle chat di squadra nei giochi multigiocatore, simulando le risposte emotive dell’avatar in gioco, rendendo le interazioni personali ancora più coinvolgenti. Inoltre, il visore è anche dotato di un feedback tattile, possibile grazie alle lievi e reattive vibrazioni provenienti dal motore incorporato, capaci di regalare un effetto davvero piacevole e, per certi versi, sorprendente.

Il fiore all’occhiello, tuttavia, è decisamente il nuovissimo controller PlayStation VR2 Sense, completamente ridisegnato rispetto alla precedente generazione, e progettato per permettervi di interagire con il mondo virtuale in modi sorprendenti grazie al feedback aptico, ai grilletti adattivi, al rilevamento di precisione e al rilevamento tattile delle dita, tutto integrato in un design ergonomico unico!

Il feedback aptico, ad esempio, vi farà provare sensazioni realistiche e dettagliate in qualsiasi contesto, un po’ come già accade con il pad DualSense di PS5, mentre i grilletti adattivi vi garantiranno, allo stesso modo, quella “resistenza dinamica” che ormai ci si aspetta dalle interazioni con i giochi PlayStation.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

