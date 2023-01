254065

A distanza di pochissime settimane dal lancio ufficiale, PlayStation VR2 probabilmente non sarà quella sorpresa di mercato che in tanti si aspettavano, inclusa Sony stessa. Come riportato da Bloomberg, infatti, il colosso nipponico avrebbe deciso di rivedere al ribasso le proiezioni di vendita del visore per la realtà virtuale di PS5. Non una bellissima notizia, ma che ovviamente riflette il periodo che stiamo vivendo a livello globale.

Come riportato dalla testata giornalistica statunitense, Sony aveva una proiezione di vendita decisamente alta per il visore. Secondo le stime della società, PlayStation VR2 avrebbe dovuto vendere 2 milioni di unità nel trimestre fiscale di lancio. Ora, secondo quanto svelato da Bloomberg, il colosso nipponico avrebbe rivisto la previsione, abbassandola a un milione. Chiaramente ci sono delle cause dietro questa revisione al ribasso e sono prevalentemente due: l’alto prezzo richiesto per acquistare il visore e il basso numero di pre-order.

A differenza di quanto avvenuto con PS5, il nuovo hardware di Sony viene lanciato in un periodo abbastanza complicato per l’economia mondiale. L’inflazione continua a essere galoppante (anche se sembra intravedersi una fine) e il “carovita”, ovvero l’aumento dei prezzi per beni di prima necessità e dell’energia sono fattori che tagliano fuori un pubblico decisamente più vasto del previsto. D’altronde il costo richiesto da Sony per il visore è decisamente alto (e diventa, in automatico, il secondo headset più costoso sul mercato) ed è dunque legittimo che un nutrito gruppo di giocatori abbia deciso di attendere ancora un po’ prima di acquistarlo.

PlayStation VR2 sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 e potete provare a prenotarlo su Amazon. Il costo del visore è di 599,98 Euro, ma sarà venduto anche in bundle con Horizon: Call of The Mountain, per una cifra che si aggira intorno ai 650 Euro. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

