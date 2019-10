PlayStation Vue: il servizio TV di Sony è in vendita, secondo un report

PlayStation Vue, il servizio TV di Sony, pare essere in vendita, almeno stando a quanto segnalato da un recente report. Ecco i dettagli.

PlayStation Vue è il servizio televisivo americano via cavo di Sony Interactive Entertainment, nato nel marzo 2015. La proposta non ha però mai colpito i giocatori statunitensi e negli ultimi quattro anni il servizio ha fallito, in termini di guadagni. Ora, pare che Sony voglia vendere la piattaforma. L’informazione arriva da The Information.

Sony nel corso degli anni ha aumentato il costo del servizio per ben tre volte, arrivando la scorsa estate a 50 dollari al mese. Nel corso dell’ultimo anno PlayStation Vue ha visto un calo degli iscritti considerevole, passando da 1.9 milione a 1.3 milioni. Nel complesso, la piattaforma non è mai stata centrale all’interno dell’offerta Sony: le campagna marketing, infatti, non hanno mai spinto seriamente il servizio secondo quanto segnalato da GamesIndustry.biz.

Per quanto PlayStation Vue sia considerabile un insuccesso, si tratta di una piattaforma già avviata e, visti i buoni risultati di servizi simili (come Sling e Hulu Live), si ritiene che possa essere vendute per varie decine di milioni. Un altro proprietario potrebbe ovvero trasformarla in un’operazione commerciale di successo: semplicemente Sony non è più interessata a puntare sulla piattaforma.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma potremmo scoprire presto nuovi dettagli. Il servizio è sempre stato relegato al suolo americano, quindi ha poco a che fare con noi giocatori italiani e ogni possibilità della nascita di un servizio simile dedicato al Bel Paese (o almeno all’Europa) pare essere sfumata. Voi cosa ne pensate?