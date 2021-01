Plex Arcade: arriva il servizio dedicato al retrogaming!

Al lancio di Xbox Game Pass, in molti furono dubbiosi del successo del lavoro portato avanti dalla compagnia di Redmond. Oggi, invece, dopo anni da quel giorno, il servizio Microsoft è uno dei più utilizzati con oltre 18 milioni di utenti abbonati. Inutile dire che ad oggi il trend dei servizi in abbonamento sta spopolando anche nel mondo videoludico, e sempre più compagnie provano a proporre la propria visione; esattamente come Plex Arcade.

Se siete amanti dell’affascinante mondo del retrogaming, questo nuovo servizio è ciò che aspettavate da tanto tempo. Con Plex Arcade, gli abbonati potranno attingere a tutta una serie di giochi facenti parte delle generazioni passate. Al momento dell’annuncio sono disponibili 27 giochi per le console Atari 2600 e 7800, ma la buona notizia è che gli abbonati potranno importare anche i propri emulatori e ROM salvati sul PC.

Tra i titoli Atari presenti in Plex Arcade possiamo trovare diversi grandi classici intramontabili quali: Adventure, Sky Diver, Centipede, Missile Commando, Lunar Lander e molti altri. Per quanto riguarda gli emulatori supportati si passa dai cabinati arcade, fino alle console SEGA Master System, Mega Drive e SEGA CD e le varie Nintendo Entertainment System, SNES, N64, Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance.

Ci si può abbonare a Plex Arcade al costo di 4,99 Dollari al mese, 2,99 per chiunque sia già abbonato a Plex Pass. Il servizio dedicato al retrogaming è accessibile su diversi dispositivi come: smartphone, tablet, PC e Smart TV. Plex è un servizio che funge da lettore multimediale, in cui al suo interno gli utenti potranno organizzare film, serie TV, foto e musica dalla propria collezione locale e dai migliori servizi online, includendo l’accesso ai contenuti in Streaming ovunque tramite remoto. A questo indirizzo potete iscrivervi al servizio e scaricare l’app.

La compagnia, infine, ha confermato di essere già al lavoro per aggiungere sempre più giochi ed emulatori compatibili. Cosa ne pensate di questo nuovo servizio in abbonamento tuto dedicato al retrogaming? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.