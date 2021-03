PoDvision Puntata #2 | Dylan Dog nel videogioco

Prosegue il percorso di PoDvision, il podcast firmato GameDivision a tema divulgazione videoludica. In questa puntata (della durata complessiva di 35 minuti ca., abbastanza per essere dettagliata ma sufficientemente breve per non stufare) si parlerà con Massimo Costante del rapporto tra Dylan Dog e il videogioco. Un percorso che tra alti e bassi ha segnato anche un pezzo di storia dello sviluppo videoludico italiano. Al minuto 24 una rapida Rassegna Stampa delle notizie più particolari a tema videogiochi (Arabia Saudita investe in EA, la nuova serie animata di Dota 2, Everywhere e la sfida a GTA 6).

Sia che siate appassionati dell’indagatore dell’incubo, sia che non lo conosciate affatto, il percorso di Dylan Dog nel videogioco è per molti versi il percorso compiuto da quella che fu la software house più importante d’Italia, Simulmondo. Un percorso affascinante, certo non sempre qualitativamente eccelso, ma che potrebbe insegnare tanto sulle potenzialità dello sviluppo videoludico nel nostro Paese. Ricordandovi di inviare feedback e mettere un bel SEGUI al nostro podcast, di seguito i link Spreaker e Spotify di PoDvision.

Spreaker

Spotify