PoDvision Puntata#3 | Final Fantasy e la rivoluzione Yoshida

Prosegue il percorso di PoDvision, un podcast interamente dedicato ai videogiochi, in cui cercheremo di evitare il più possibile il tema del “dibattito”, ormai una vera e propria costante nei podcast italiani. Ciò che vogliamo fare, infatti, non è polemizzare, ma semplicemente chiacchierare di una nostra esperienza, di un gioco in particolare o una saga che abbiamo amato.

In questa Puntata#3, con sempre alla conduzione Lorenzo Quadrini, gli interlocutori saranno Mario Petillo, collaboratore assiduo di Tom’s Hardware (e non solo) e Jgor Masera, caporedattore di Gamesource, esperto di Final Fantasy e volto notissimo nel panorama giornalistico italiano.

Punto focale della trattazione sarà appunto Final Fantasy, con particolare attenzione alla fase finale del brand. Dopo il disastro della prima release di Final Fantasy XIV la saga, che sembrava aver subito un colpo di grazia definitivo, è letteralmente risorta con il profetico FF XIV: A Realm Reborn. Il merito di questa ristrutturazione totale del MMORPG di casa Square Enix è da attribuire quasi interamente al genio di Naoki Yoshida, di cui si parlerà abbondantemente nel corso della puntata.

A seguire un breve ma intenso excursus circa il futuro della serie, con particolare riguardo al prossimo titolo in cantiere, Final Fantasy XVI, di cui si sa ancora molto poco (sebbene si pensi ad un ritorno alle origini del brand in termini di approccio e sensazioni).

Sul finale, come sempre, la nostra rassegna stampa a tema videogiochi, con la lettura e discussione di tre notizie particolarmente interessanti e di cui vi forniamo il link anche qui in calce all’articolo:

Il concetto di esclusiva è ormai morto

Amazon Luna: il boss del servizio lascia il progetto

Anthem Next è stato cancellato

Ricordo a tutti i nostri lettori (ed ascoltatori) che PoDvision è disponibile su tutte le maggiori piattaforme di podcasting, tra cui anche: Spotify, Spreaker e Apple Podcast