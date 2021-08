Pokémon avrà un gioco in Italia, la teoria fa impazzire i fan

Proprio nell’anno del venticinquesimo anniversario del brand di Pokémon abbiamo già assistito a tutta una serie di nuovi annunci legati ai prossimi progetti in arrivo sulle creature collezionabili che, dalla metà degli anni ’90, continuano a far divertire milioni di appassionati di tutto il mondo. Tra remake, spin-off e nuovi capitoli di grande respiro, nei prossimi mesi i giocatori avranno molto da giocare coi Pokémon, ma una teoria emerse in rete sta facendo discutere su un possibile ennesimo nuovo gioco ambientato in Italia.

Tutto è cominciato quando uno dei tanti noti leaker su Twitter vicini al mondo Pokémon ha pubblicato un post raffigurante una curiosità scovata nei remake di Diamante e Perla presto in arrivo. In uno dei primi screenshot misteriosi, il leaker Eclipse fa notare la presenza di un quadro che sembrerebbe raffigurare uno scorcio di Venezia. Come fa notare nel recente post su Twitter, però, il quadro potrebbe in realtà essere un duplice indizio su un possibile prossimo gioco Pokémon.

Eclipse insinua il dubbio che con i remake di Diamante e Perla i giocatori si troveranno difronte ad un indizio che potrebbe aprire le porte al prossimo gioco principale della saga e alle prossime generazioni Pokémon. Il quadro, infatti, potrebbe raffigurare sia Venezia, andando ad anticipare un prossimo gioco con ambientazione italiana, anche se il dipinto si potrebbe riferirerire alla famosa Notte Stellata di Van Gogh.

BDSP hinting something?

✨ Italy – Picture of Venice.

✨ Switzerland/France – Vang Gogh's "Starry Night Over The Rhone" painting of Rhône.

Which one? Maybe something else?

Who knows 👀

But we know they like to hint future generations with in-game paintings. pic.twitter.com/la2YbKCEBZ

— Eclipse 🌑 𝕯𝖆𝖗𝐤𝖗𝖆𝖎 𝖀𝖒𝖇𝖗𝖆! (@eclipse_tt) August 28, 2021